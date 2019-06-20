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GENELKURMAY ÇATI DAVASINDA KARAR AÇIKLANDI
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  3. 20 Haziran 2019 09:50

Komşusunun beslediği yavru kuşları aracıyla böyle ezdi

Ümraniye’de 32 yıldır kuş besleyen Recep Kıraç, sokakta yem yiyen kuşlarının otomobil tarafından ezildiğini görünce şok oldu. 2 yavru ve 4 yetişkin kuşun telef olduğu olay nedeniyle yavru kuşlar annesiz kaldı. Yavruları ve yaralı kurtulan 1 kuşu hayatta tutmak için elinden geleni yapan ve gerektiğinde kuşları kendi ağzıyla besleyen Recep Kıraç, vicdansız sürücünün en ağır şekilde...

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