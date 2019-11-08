  1. Anasayfa
  2. Video Galeri
  3. 08 Kasım 2019 10:50

Komşuyu deprem vurdu: Ölü ve yaralılar var

AFAD, İran'da 5.9 ve 4.3 büyüklüğünde iki deprem meydana geldiğini duyurdu. Deprem sebebiyle 5 kişinin öldüğü, 120 kişinin de yaralandığı bildirildi.

Video Galeri
Kırmızı listeden 2 terörist daha öldürüldü ! Soylu: Bu gece rahat uyuyacağım
Kırmızı listeden 2 terörist daha öldürüldü ! Soylu: Bu gece rahat uyuyacağım
Video Galeri
''Dur'' ihtarına uymayıp polisi yaraladılar!
''Dur'' ihtarına uymayıp polisi yaraladılar!
Video Galeri
Bitcoin Safiye sonunda yakalandı
Bitcoin Safiye sonunda yakalandı
Video Galeri
Eski süt fabrikasından çıkanlar şoke etti !
Eski süt fabrikasından çıkanlar şoke etti !
Video Galeri
HDP'li belediye başkanı gözaltına alındı
HDP'li belediye başkanı gözaltına alındı
Video Galeri
Kalpazanlar çığır açtı ! Ultraviyole ışık bile işe yaramıyor
Kalpazanlar çığır açtı ! Ultraviyole ışık bile işe yaramıyor
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM