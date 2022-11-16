Anasayfa Video Galeriler Gündem Komünist başkandan şoke eden kaçak elektrik itirafı Komünist başkandan şoke eden kaçak elektrik itirafı 16 Kasım 2022 Çarşamba Saat: 11:50 Komünist Partili Tunceli Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu, katıldığı programda elektriği kaçak olarak kullandıklarını itiraf etti. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6374a454b3da683dc21ed233" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İşte sigara tiryakisi bebeğin son hali Yılmaz Vural çalıştırdığı takım sayısını açıkladı: ''Dünyada örneği yok'' Taksim'i kana bulayan hainin yeni görüntüleri İstanbul'da 5 araç alev alev yandı ''Erdoğan seçimi kaybettiğini şimdiden kabul etti'' İstanbul'da korkunç yangın: 1 ölü, 3 yaralı Martı CEO'su Oğuz Alper Öktem'den tarihi rest: ''Kellemi ortaya koydum, hodri meydan!'' Taksim bombacısının yakalandığı operasyonda yeni detaylar! Kaçmaya çalışmış Kılıçdaroğlu'ndan Bahçeli'ye dikkat çeken çağrı