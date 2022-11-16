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Komünist başkandan şoke eden kaçak elektrik itirafı

Komünist Partili Tunceli Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu, katıldığı programda elektriği kaçak olarak kullandıklarını itiraf etti.

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