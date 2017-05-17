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  3. 17 Mayıs 2017 00:15

Kömür ocağında 2 işçi mahsur kaldı

Antalya'nın Kemer ilçesinde bir kömür ocağında gaz sıkışmasından göçük meydana geldi. İçerde bulunan 5 işçiden 3'ü i kurtarılarak hastaneye kaldırıldı. Halen içerde iki işçinin bulunduğu ve gaz sebebiyle içeri girilemediği öğrenildi.

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