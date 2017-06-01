  1. Anasayfa
  2. Video Galeri
  3. 01 Haziran 2017 15:15

Komutanlar o noktada

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, kuvvet komutanlarıyla birlikte 13 askerin şehit olduğu helikopter kazasının olduğu bölgeye geldi.

Video Galeri
Şehit annesi: Çocuğum nerede, 5 gün sonra gelecekti
Şehit annesi: Çocuğum nerede, 5 gün sonra gelecekti
Video Galeri
İstanbul polisinden uyuşturucu uygulaması
İstanbul polisinden uyuşturucu uygulaması
Video Galeri
Aç kalan yaban domuzları şehre indi
Aç kalan yaban domuzları şehre indi
Video Galeri
Yalovada vahşice öldürülen 5 yaşındaki çocuğun amcası konuştu
Yalovada vahşice öldürülen 5 yaşındaki çocuğun amcası konuştu
Video Galeri
Batan geminin malları bunlar!
Batan geminin malları bunlar!
Video Galeri
Vatandaşlar helikopterin düşme anında yaşananları anlattı
Vatandaşlar helikopterin düşme anında yaşananları anlattı