Konferansta jinekolog doktora ''taciz'' dayağı

ABD'de düzenlenen bir konferansta konuşan jinekolog doktor, bir hastasının eşi tarafından "taciz" iddiası ile saldırıya uğradı.

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