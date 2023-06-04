Anasayfa Video Galeriler Gündem Konferansta jinekolog doktora ''taciz'' dayağı Konferansta jinekolog doktora ''taciz'' dayağı 04 Haziran 2023 Pazar Saat: 23:05 Güncelleme: 04 Haziran 2023 Pazar 23:05 ABD'de düzenlenen bir konferansta konuşan jinekolog doktor, bir hastasının eşi tarafından "taciz" iddiası ile saldırıya uğradı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/647cee8be3ae0c42105e0f63" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Türk komandosu Kosova yolunda Mamak Belediyesi'nden Çankaya'da gizemli çalışma! Erdoğan, Mehmet Barlas'ın cenazesine katıldı Bakanlığı Mehmet Şimşek'e devreden Nebati ''ohh'' çekti Büyükbaş ve küçükbaş kurban fiyatları uçtu Bir ülke yasta! Can kaybı 294'e yükseldi Bolu Dağı'nda göz gözü görmüyor İstanbul Boğazı'nda yüksek ses krizi Rusya, Ukrayna'da yerleşim yerini füzeyle vurdu