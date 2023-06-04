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  4. Konferansta jinekolog doktora ''taciz'' dayağı

Konferansta jinekolog doktora ''taciz'' dayağı

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ABD'de düzenlenen bir konferansta konuşan jinekolog doktor, bir hastasının eşi tarafından "taciz" iddiası ile saldırıya uğradı.

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