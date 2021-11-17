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  4. Konserde hayranının üzerine tuvaletini yapmıştı... Sessizliğini bozdu!

Konserde hayranının üzerine tuvaletini yapmıştı... Sessizliğini bozdu!

Geçen günlerce konser sırasında sahnede hayranlarından birinin suratına idrarını yapmasının ardından tepki çeken Brass Against grubunun solisti Sophia Urista günler sonra sesizliğini bozdu.

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