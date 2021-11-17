Anasayfa Video Galeriler Gündem Konserde hayranının üzerine tuvaletini yapmıştı... Sessizliğini bozdu! Konserde hayranının üzerine tuvaletini yapmıştı... Sessizliğini bozdu! 17 Kasım 2021 Çarşamba Saat: 13:51 Geçen günlerce konser sırasında sahnede hayranlarından birinin suratına idrarını yapmasının ardından tepki çeken Brass Against grubunun solisti Sophia Urista günler sonra sesizliğini bozdu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6194dea38e578375a61b37a3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Türk bilim insanları öyle bir şeyden yakıt üretti ki... Antalya'da dev operasyon! 3 adrese etil alkol baskını Yüzlerce öğrenci Edis ve Sefo’nun şarkısıyla coştu Koronavirüse yakalanınca babası evden kovdu... Cansız bedeni bulundu! Akşener, kendisine ''Ahlak yoksunu'' diyen Erdoğan'ı yuhalatmadı Define avcıları kazı yaparken dehşeti yaşadı! Topraktan kan fışkırdı Dünyanın en dar sokağı açılıyor Alparslan Büyük Selçuklu'da Fahriye Evcen'in ''uluması'' olay oldu Kılıçdaroğlu'nun esnaf ziyaretinde, esnaf ''kırmızı halımız yok'' deyip yere ceket serdi