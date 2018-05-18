SON DAKİKA
İSTANBUL'DA TARİHİ ZİRVE ! 56 ÜLKE KATILIYOR
  1. Anasayfa
  2. Video Galeri
  3. 18 Mayıs 2018 11:03

Konserde playback gerginliği; Burcu Güneş çılgına döndü

Aydın'da bir konser veren güzel şarkıcı Burcu Güneş izleyicilerden gelen "Playback yapıyorsun, yeter. Bize canlı söyle, arkadaki adamların da canlı çalmıyor zaten" tepkisine sinirlendi.

Bilgin Pro
Video Galeri
Yolun karşısına geçmek isteyen yaşlı adama kamyon böyle çarptı
Yolun karşısına geçmek isteyen yaşlı adama kamyon böyle çarptı
Video Galeri
Teröristlerin sığınakları yerle bir edildi
Teröristlerin sığınakları yerle bir edildi
Video Galeri
MHP’de milletvekili aday listesi açıklandı
MHP’de milletvekili aday listesi açıklandı
Video Galeri
Küçük kızı ölümden böyle kurtardı
Küçük kızı ölümden böyle kurtardı
Video Galeri
Ev sahibini itip Ukrayna’dan getirilen köpeği çaldılar
Ev sahibini itip Ukrayna’dan getirilen köpeği çaldılar
Video Galeri
Kendi canını hiçe sayıp, kız çocuğunu böyle kurtardı
Kendi canını hiçe sayıp, kız çocuğunu böyle kurtardı
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM