Anasayfa Video Galeriler Gündem Konserde ''taciz'' kavgası! Tekme ve yumruklar havada uçuştu Konserde ''taciz'' kavgası! Tekme ve yumruklar havada uçuştu 08 Eylül 2022 Perşembe Saat: 11:35 Bursa’da binlerce kişinin katıldığı müzik festivalde taciz iddiası ortalığı karıştırdı. Yumruk ve tekmelerin havada uçuştuğu kavgayı bazı gençler spikerlik yaparak izledi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6319a947504cdb705a22a3f3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İmamoğlu: ''İstanbullunun malını İstanbulluya geri vermek için çalışıyoruz'' Sosyal deney gibi... Binlerce TL parası sokağa saçıldı, bakın ne oldu! Mersin yanıyor! Yol kapatıldı, yaralılar var! TÜGVA'nın yaz okulu öğrencileri tekbirlerle yürüdü İsmailağacı isimden skandal sözler! Depremlerin nedeni bakın neymiş! Trabzonspor'dan bir transfer daha! Evine geri döndü Akşener'in konvoyunda ağır suçlama: ''Erdoğan diye bağırınca arabayı üzerimize sürdü'' İzmir'de faciadan dönüldü! Tarkan'ın konser vereceği sahne çöktü En düşük işçi maaşı 8 bin lira yapıldı, işçiler göbek atarak kutladı