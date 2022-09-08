  1. Anasayfa
  2. Video Galeriler
  3. Gündem
  4. Konserde ''taciz'' kavgası! Tekme ve yumruklar havada uçuştu

Konserde ''taciz'' kavgası! Tekme ve yumruklar havada uçuştu

Bursa’da binlerce kişinin katıldığı müzik festivalde taciz iddiası ortalığı karıştırdı. Yumruk ve tekmelerin havada uçuştuğu kavgayı bazı gençler spikerlik yaparak izledi.

Sitene Ekle

BENZER VİDEOLAR
İmamoğlu: ''İstanbullunun malını İstanbulluya geri vermek için çalışıyoruz''
Sosyal deney gibi... Binlerce TL parası sokağa saçıldı, bakın ne oldu!
Mersin yanıyor! Yol kapatıldı, yaralılar var!
TÜGVA'nın yaz okulu öğrencileri tekbirlerle yürüdü
İsmailağacı isimden skandal sözler! Depremlerin nedeni bakın neymiş!
Trabzonspor'dan bir transfer daha! Evine geri döndü
Akşener'in konvoyunda ağır suçlama: ''Erdoğan diye bağırınca arabayı üzerimize sürdü''
İzmir'de faciadan dönüldü! Tarkan'ın konser vereceği sahne çöktü
En düşük işçi maaşı 8 bin lira yapıldı, işçiler göbek atarak kutladı