  1. Anasayfa
  2. Video Galeri
  3. 17 Ekim 2018 23:15

Konsolosluk konutundaki çalışmalar böyle görüntülendi

Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğu konutunda ekipler detaylı incelemelerini sürdürürken, konutta yapılan çalışmalar kameraya yansıdı. Kayıp gazeteci Cemal Kaşıkçı ile ilgili inceleme yapmak için olay yeri inceleme ekipleri, uzman ekipler ve adli tıp kurumu uzmanlarının da aralarında bulunduğu heyet saat 16.40’ta, Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğu konutuna gelerek çalışmalarına...

Bilgin Pro
Video Galeri
Ara Güler hayatını kaybetti
Ara Güler hayatını kaybetti
Video Galeri
Kırım’daki okul katliamının görüntüleri ortaya çıktı
Kırım’daki okul katliamının görüntüleri ortaya çıktı
Video Galeri
Bursa’da geri dönüşüm fabrikasında büyük yangın
Bursa’da geri dönüşüm fabrikasında büyük yangın
Video Galeri
Fener 2’de 2 yaptı
Fener 2’de 2 yaptı
Video Galeri
Efes Euroleague’de ilk mağlubiyetini aldı
Efes Euroleague’de ilk mağlubiyetini aldı
Video Galeri
Hastaneyi savaş alanına çevirdiler
Hastaneyi savaş alanına çevirdiler
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM