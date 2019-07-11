Kontrolden çıkan ambulans tabela direğine çarptı, 3 yaralı
11 Temmuz 2019 12:55
Kontrolden çıkan ambulans tabela direğine çarptı, 3 yaralı
D-100 karayolunda yağmurdan dolayı kayganlaşan yolda kontrolden çıkan bir ambulans, yön tabelası direğine çarptı. Kazada 3 sağlık görevlisi yaralanırken, birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, kazaya karışan ambulansta bulunan hastanın ise yara almadan kurtulduğu belirtildi. İstanbul’da etkili olan yağmur kazaları da...