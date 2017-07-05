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  3. 05 Temmuz 2017 11:45

Kontrolden çıkan araç uçurumdan yuvarlandı: 3 yaralı

Konya’nın Beyşehir ilçesinde, kontrolden çıkan otomobilin kamelyaya çarptıktan sonra yaklaşık 25 metrelik uçuruma yuvarlanması sonucu 3 kişi yaralandı.

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