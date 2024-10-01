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  4. Kontrolden çıkan otomobil, okula daldı: 1 çocuk, 2 veli yaralandı

Kontrolden çıkan otomobil, okula daldı: 1 çocuk, 2 veli yaralandı

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İzmir'in Narlıdere ilçesinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, bir okulun bahçe kapısını kırarak içeri girdi. Kazada okul önünde bulunan 1 çocuk ile 2 veli yaralandı.

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