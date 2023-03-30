Anasayfa Video Galeriler Gündem Kontrolden çıkan yolcu otobüsü devrildi: 1 ölü, 25 yaralı Kontrolden çıkan yolcu otobüsü devrildi: 1 ölü, 25 yaralı 30 Mart 2023 Perşembe Saat: 09:40 Yozgat'ın Yerköy ilçesinde meydana gelen otobüs kazasında 1 kişi öldü, 25 kişi yaralandı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/64252edad8f6d2271a40c367" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Deniz taştı; İskenderun bir kez daha sular altında kaldı Fabrikada büyük yangın! Alevler geceyi gündüze çevirdi ''Hizbullahçıyız, Erdoğan'a dokunurlarsa kafalarını keseriz'' demişti, yeni video geldi Can Ataklı ağzını bozdu, Muharrem İnce'ye demediğini bırakmadı Adnan Oktar sorusu Erbakan'ı kızdırdı Kılıçdaroğlu'na ''Hoş geldiniz, güle güle'' demişti: İnce o sözlere açıklık getirdi Erdoğan'dan Akşener'e canlı yayında olay olacak sözler Depremzedenin kabusu bitmiyor! Fırtına çadırkenti yıktı Kılıçdaroğlu açıkladı: İşte madde madde kadınlar için yapılacak düzenlemeler