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  4. Kontrolden çıkan yolcu otobüsü devrildi: 1 ölü, 25 yaralı

Kontrolden çıkan yolcu otobüsü devrildi: 1 ölü, 25 yaralı

Yozgat'ın Yerköy ilçesinde meydana gelen otobüs kazasında 1 kişi öldü, 25 kişi yaralandı.

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