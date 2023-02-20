Anasayfa Video Galeriler Gündem Kontrollü yıkım sırasında panik! Binanın üstüne çöktü Kontrollü yıkım sırasında panik! Binanın üstüne çöktü 20 Şubat 2023 Pazartesi Saat: 08:10 Adana'nın Yüreğir ilçesinde depremde hasar gören Aksa Camisi'nin minaresi, kontrollü şekilde yıkıldığı esnada 3 katlı bir evin üzerine devrildi. Minarenin devrilme anı cep telefonu kamerasına yansıdı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/63f300ba5d3b1d2e640d29a3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Depremde yarıklar oluşmuştu... O yol çöktü! 13 kişiye mezar olan apartmanın yıkılma anları kamerada Deprem bölgesindeki bu binayı gören dönüp bir daha baktı Türkiye'deki Suriyelilere deprem izni verildi Kaptan pilottan İBB ekibine çok özel teşekkür Deprem bölgesine atanan validen şoke eden sözler ''Türkiye 4 metre batıya kaydı, Marmara'da 7,6 bekliyoruz'' İhsan Şenocak’tan Fatih Altaylı’ya: ''Sen kimin çocuğusun'' Deprem bölgesine enkaz başında korkunç ölüm!