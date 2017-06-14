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  3. 14 Haziran 2017 13:45

Konuşan karga koruma altında

İstanbul Ümraniye’de geçtiğimiz günlerde yapılan operasyonla ele geçirilen “Konuşan Karga” Kocaeli’nin Darıca ilçesinde koruma altına alındı.

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