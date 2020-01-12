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  3. 12 Ocak 2020 00:40

Konuşma engelli Ümmü Gülsüm yarışmaya damgasını vurdu

Türkiye'nin en çok izlenen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster'in bu akşamki yarışmacısı konuşma engelli Ümmü Gülsüm adlı genç kadındı. Ümmü'nün yarışma performansı izleyenlerden alkış aldı.

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