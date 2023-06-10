  1. Anasayfa
  2. Video Galeriler
  3. Gündem
  4. Konut balonu sönüyor mu?

Konut balonu sönüyor mu?

Güncelleme:

Merkez Bankası'nın 22 Haziran'daki toplantısında faiz artışına gideceği beklentisiyle konut fiyatlarında rüzgar tersine dönmeye başladı. Emlakçılar, faiz artışının devam etmesi halinde konut fiyatlarında düşüşün devam edeceğini söyledi.

Sitene Ekle

BENZER VİDEOLAR
Kadın kılığında dolaşan erkek polise yakalandı
Kurban Bayramı öncesi şap alarmı! Hayvan giriş çıkışları yasaklandı
Altın fiyatları rekor kırdı, vatandaş çözümü bunda buldu!
Sisle kaplanan Ilgaz Dağı'nda büyüleyen görüntüler
Kabe örtüsü 3 metre yukarı kaldırıldı
Bu sahilde yüzme bilen ''erkekler'' bile boğuluyor (!)
Türkiye'nin 6 aylık gizli cenneti kamerada... Yılın yarısında görme şansınız yok!
Hadise'den cesur dans şov... İzleyen başa sarıp tekrar izledi
İstanbul'da güpe gündüz silahlı saldırı kamerada