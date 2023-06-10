Anasayfa Video Galeriler Gündem Konut balonu sönüyor mu? Konut balonu sönüyor mu? 10 Haziran 2023 Cumartesi Saat: 14:10 Güncelleme: 10 Haziran 2023 Cumartesi 14:10 Merkez Bankası'nın 22 Haziran'daki toplantısında faiz artışına gideceği beklentisiyle konut fiyatlarında rüzgar tersine dönmeye başladı. Emlakçılar, faiz artışının devam etmesi halinde konut fiyatlarında düşüşün devam edeceğini söyledi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/64845a1e8df8c723841e3ab3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Kadın kılığında dolaşan erkek polise yakalandı Kurban Bayramı öncesi şap alarmı! Hayvan giriş çıkışları yasaklandı Altın fiyatları rekor kırdı, vatandaş çözümü bunda buldu! Sisle kaplanan Ilgaz Dağı'nda büyüleyen görüntüler Kabe örtüsü 3 metre yukarı kaldırıldı Bu sahilde yüzme bilen ''erkekler'' bile boğuluyor (!) Türkiye'nin 6 aylık gizli cenneti kamerada... Yılın yarısında görme şansınız yok! Hadise'den cesur dans şov... İzleyen başa sarıp tekrar izledi İstanbul'da güpe gündüz silahlı saldırı kamerada