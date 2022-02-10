Anasayfa Video Galeriler Gündem Konya-Antalya karayolu trafiğe kapatıldı Konya-Antalya karayolu trafiğe kapatıldı 10 Şubat 2022 Perşembe Saat: 08:25 Konya'da etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle Konya-Antalya kara yolu tüm araçlar için trafiğe kapatıldı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6204a1bc3819e9554279a403" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Beyaz TV'de ''bir garip'' canlı yayın: ''İhlas suresi okunmuş baklava yedirin'' Elon Musk'ın uzaydaki ''kayıp roketi'' görüntülendi ''Sanal Vampirler''e operasyon! 72 gözaltı var 10 ilde FETÖ'nün TSK yapılanmasına operasyon: 13 gözaltı Dehşet saçan kocayı bıçaklayan genç tahliye oldu İzmir beyaza büründü İstanbul'da gasp dehşeti! Yaralı halde bacağına sarıldı Pamukkale'de paraşütçüler ''kuşlar için'' dağlara dinamit attı Ünlü şarkıcının talihsiz kazası kamerada! Sahnede yere kapaklandı