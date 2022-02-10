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Konya-Antalya karayolu trafiğe kapatıldı

Konya'da etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle Konya-Antalya kara yolu tüm araçlar için trafiğe kapatıldı.

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