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  4. Konya Haziran ayında kışı yaşadı: Bu görüntüler sosyal medyada gündem oldu

Konya Haziran ayında kışı yaşadı: Bu görüntüler sosyal medyada gündem oldu

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