Anasayfa Video Galeriler Gündem Konya Haziran ayında kışı yaşadı: Bu görüntüler sosyal medyada gündem oldu Konya Haziran ayında kışı yaşadı: Bu görüntüler sosyal medyada gündem oldu 09 Haziran 2022 Perşembe Saat: 18:15 Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/62a20e8918798e04c75a1953" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Polisten genç kadına orantısız şiddet! Yapmadık bırakmadılar Bunun adı vahşet! Ayıyı bomba ile havaya uçurdular Erdoğan'dan Yunanistan'a rest: ''Aklınızı başınıza alın, şaka yapmıyorum!'' Oğlunun öğretmeni tarafından darp edildiğini, evine gelen sosyal hizmetler görevlisinden öğrendi Define kazısında tüyler ürperten görüntüler! Korkudan aklını kaçırdı Kaldırımda duran kadına minibüs çarptı! Korkunç kaza kamerada Akaryakıt zamları vatandaşı mucit yaptı: Yüzde 50 tasarruf sağlıyor! TSK'nın en büyük tatbikatından nefes kesen kareler Servet ödeseler vermiyor! O Türkiye'nin çılgın model araba koleksiyoncusu