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Konyaaltı HayatPark’ta 23 Nisan coşkusu

Konyaaltı Belediyesi, HayatPark’ta sabah 10:00’da başlayıp gece yarısına kadar devam eden etkinliklerle vatandaşlara 23 Nisan coşkusunu doyasıya yaşattı.

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