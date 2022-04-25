Anasayfa Video Galeriler Gündem Konyaaltı HayatPark’ta 23 Nisan coşkusu Konyaaltı HayatPark’ta 23 Nisan coşkusu 25 Nisan 2022 Pazartesi Saat: 00:00 Konyaaltı Belediyesi, HayatPark’ta sabah 10:00’da başlayıp gece yarısına kadar devam eden etkinliklerle vatandaşlara 23 Nisan coşkusunu doyasıya yaşattı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6265ba6c84e13a35c72c50c3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İmamoğlu'ndan göç yorumu: ''İnsanlar mülteci olup vatanlarından ayrılmak zorunda kalmasın'' Rezalet! Zabıta aracına kilitlenen çocuk sıcaktan fenalık geçirdi Cübbeli Ahmet'ten +18'lik tavsiye: Oruç tutanların ne zaman cinsel ilişkiye gireceğini açıkladı Mersin Büyükşehir Belediyesi, satın almak yerine üretiyor Pes! Vallahi pes, billahi pes! İstanbul trafiğinde ''şoke eden'' sohbet, muhabbet yolculuğu İstanbul Taksim'de tacizciye meydan dayağı Hande Sarıoğlu'nun süper minili Seda Sayan taklidi olay oldu Tabzonsporlu futbolculardan havalimanında kolbastı şov 23 Nisan'da skandal görüntü! Bu görüntüler Türkiye'de çekildi, Arabistan'da değil!