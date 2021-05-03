Anasayfa Video Galeriler Gündem Konyaaltı sahiline turist akını Konyaaltı sahiline turist akını 03 Mayıs 2021 Pazartesi Saat: 14:16 Antalya'da Konyaaltı sahili, 17 günlük tam kapanmanın dördüncü gününde kısıtlamadan muaf turistlerle doldu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/608fdb830424c742b66e0f43" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Yeni destek paketinden kimler yararlanacak? Başvurular başladı Yerli koronavirüs ilacı ve aşısı için tarih belli oldu! Çin’den felaketi yaşayan Hindistan için skandal paylaşım! İhracatta tüm zamanların rekoru Sadece 1.000 TL kredi desteği ile başladı, şimdi paraya para demiyor Sarallar suç örgütüne yeni operasyon Türkiye'de böylesi ilk kez görüntülendi! İstanbul'da tam kapanmada sokak savaş alanına döndü! Genç kadın koronavirüsü atlattı ama... Artık ömür boyu kullanmak zorunda!