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  3. 10 Aralık 2019 10:55

Konya'da 2 katlı bina çöktü: 3 ölü!

Konya'nın Karatay ilçesinde 2 katlı kerpiç bina çöktü, enkaz altında kalan 2'si çocuk 3 kişinin cansız bedenlerine ulaşıldı.

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