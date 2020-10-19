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  3. 19 Ekim 2020 16:45

Konya'da baba ve oğlunun öldüğü korkunç kazanın görüntüleri ortaya çıktı

Video Galeri
Seni çok özledik İlayda... Gözümüzde tütüyorsun...
Seni çok özledik İlayda... Gözümüzde tütüyorsun...
Video Galeri
PKK'nın uyuyan hücrelerine operasyon!
PKK'nın uyuyan hücrelerine operasyon!
Video Galeri
Hitler'in kayıp denizaltısı Karadeniz'de
Hitler'in kayıp denizaltısı Karadeniz'de
Video Galeri
Prizde unutulan şarj aleti yangın çıkardı! Hayatından olacaktı
Prizde unutulan şarj aleti yangın çıkardı! Hayatından olacaktı
Video Galeri
Ateşkesi yok sayan Ermenistan hain saldırılarına devam ediyor!
Ateşkesi yok sayan Ermenistan hain saldırılarına devam ediyor!
Video Galeri
Kilosu 800 lira! Zorlu fıstık hasadı başladı
Kilosu 800 lira! Zorlu fıstık hasadı başladı
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