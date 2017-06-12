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  3. 12 Haziran 2017 12:15

Konyada dehşet! Girdiği evde 5 kişiyi öldürdü

Konya’nın Cihanbeyli ilçesinde şizofreni hastası olduğu iddia edilen 22 yaşındaki genç, av tüfeğiyle ev ev dolaşarak 5 kişiyi öldürdü.

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Teröristler böyle teslim oldu!
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Teröristler böyle teslim oldu
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