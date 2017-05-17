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EGE DENİZİ'NDE BÜYÜK DEPREM ! ANTALYA'DA HİSSEDİLDİ
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  3. 17 Mayıs 2017 14:15

Konyada dehşet saçan damat: Kimse yüksek sesle cinayet planlamaz

Konya’da boşandığı eşini, kayınpederini ve kayınvalidesini öldürdükten sonra 7 yaşındaki kızını alıp kaçan cinayet zanlısı Erdal A.’nın sosyal medyadaki paylaşımları dikkat çekti.

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