Anasayfa Video Galeriler Gündem Konya'da faciadan dönüldü: Aynı nokta ikinci kez çöktü Konya'da faciadan dönüldü: Aynı nokta ikinci kez çöktü 04 Ağustos 2024 Pazar Saat: 14:51 Güncelleme: 04 Ağustos 2024 Pazar 14:51 Konya'nın Karapınar ilçesinde pancar tarlasında geçen yıl oluşan obruğun yanında yeni bir obruk daha oluştu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/66af6b507882e7a7d807a543" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR 8 terörist daha etkisiz hale getirildi TRT Spor'da canlı yayında bir olimpiyat ayıbı daha Tarihçiler bu noktaya Dünyanın Göbeği diyor... İşte Türkiye'nin gizli zenginliği Terör gazisi biyonik eliyle hayata tutundu Bankacılığı bırakıp baba evinde kendi işinin patronu oldu Plajda can pazarı: 5 kişiden 2'si hayatını kaybetti Yolcu otobüsü devrildi, ölü ve yaralılar var Türkiye'nin yeşil lezzetinde erken hasat: Tarlada 10 TL, markette 40 TL Karadeniz'in Antalyasına tatilci akını: Plajlar dolup taştı