  1. Anasayfa
  2. Video Galeri
  3. 16 Temmuz 2017 18:15

Konyada fünyeyle patlatılan şüpheli çantadan kıyafet çıktı

Konya'da askeri alan yakınında bulunan bir cadde üzerine bırakılan şüpheli çanta, bomba imha uzmanı tarafından fünyeyle patlatıldı.

Video Galeri
Konyadan kahreden haber: 1 şehit
Konyadan kahreden haber: 1 şehit
Video Galeri
Tekne gezisi faciayla bitti
Tekne gezisi faciayla bitti
Video Galeri
Torbacı olduğu iddia edilen şahsa kafede silahlı saldırı
Torbacı olduğu iddia edilen şahsa kafede silahlı saldırı
Video Galeri
Denizde kaybolan çocuğun annesi: Bir 15 Temmuzda ben yaşadım
Denizde kaybolan çocuğun annesi: Bir 15 Temmuzda ben yaşadım
Video Galeri
Bebek sahilinde denize giren genç akıntıya kapıldı
Bebek sahilinde denize giren genç akıntıya kapıldı
Video Galeri
TEM otoyolu trafiğe açıldı, Bolu Dağında trafik rahatladı
TEM otoyolu trafiğe açıldı, Bolu Dağında trafik rahatladı