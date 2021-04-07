  1. Anasayfa
  2. Video Galeriler
  3. Gündem
  4. Konya'da gösteri uçağı düştü! Pilot şehit oldu

Konya'da gösteri uçağı düştü! Pilot şehit oldu

Konya'da askeri gösteri uçağı düştü. Merkez Karatay ilçesi civarında düşen uçakla ilgili güvenlik ve sağlık ekipleri harekete geçti.

Sitene Ekle

BENZER VİDEOLAR
Sprey aşıyla ilgili sevindiren haber
Lise öğrencisi Songül 9 gündür kayıp
Güzellik yarışmasında taç krizi!
Canlı yayında korkutan açıklama: ''10 yaşındaki çocuklara da sıçradı''
Teksas değil İstanbul! Döner bıçaklı, silahlı dehşet!
Yine kapkaççı dehşeti! Metrelerce yerde sürükledi
Irak'ın kuzeyine hava harekatı: 5 terörist öldürüldü
Tecavüzcüyü köpek yakaladı, esnaf dövdü!
Diyanet'in 'aşı orucu bozmaz' açıklamasına sert tepki