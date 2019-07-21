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  3. 21 Temmuz 2019 00:00

Konya’da katliam gibi kaza

Konya’da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında ilk belirlemelere göre 7 kişi hayatını kaybetti. (İHA)

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İran: ”İngiliz savaş gemisi müdahalemize engel olmaya çalıştı”
İran: ”İngiliz savaş gemisi müdahalemize engel olmaya çalıştı”
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Maçka Parkı kapkaççıları yakayı ele verdi
Maçka Parkı kapkaççıları yakayı ele verdi
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Damadı tarafından vurulan kayınpeder hayatını kaybetti
Damadı tarafından vurulan kayınpeder hayatını kaybetti
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Trabzonspor’a Linz’de coşkulu karşılama
Trabzonspor’a Linz’de coşkulu karşılama
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“Transferde nokta atışı yapacağımız yer hücum bölgesi”
“Transferde nokta atışı yapacağımız yer hücum bölgesi”
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