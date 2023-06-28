Anasayfa Video Galeriler Gündem Konya'da kimyasal saldırı! O anlar kamerada Konya'da kimyasal saldırı! O anlar kamerada 28 Haziran 2023 Çarşamba Saat: 17:01 Konya'da ayakkabı satışı yapan bir kişi iş yerinin önünü süpürdüğü sırada çarşaflı kişinin kimyasal maddeli saldırısına uğradı. Saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/649c3d276b3e9844b50bcad3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Bozcaada'da Akvaryum Koyu krizi! Türkiye'nin tatil cennetinde nüfus 1 milyonu aştı Bayram günü 'platonik aşık'' cinayeti! Bir kadın daha öldürüldü İzmir'de özel uçak düştü! Sahibinin elinden kaçan kurbanlık D-100’ü birbirine kattı Profesörden karayılan uyarısı; zehirlileri yer, zararsızdır, öldürmeyin Denizden buzdolabı çıktı Boğaz'da yalı kirası gibi plajda loca kirası Galatasaraylı futbolcu trafik kazası geçirdi