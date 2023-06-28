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Konya'da kimyasal saldırı! O anlar kamerada

Konya'da ayakkabı satışı yapan bir kişi iş yerinin önünü süpürdüğü sırada çarşaflı kişinin kimyasal maddeli saldırısına uğradı. Saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı.

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