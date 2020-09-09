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  3. 09 Eylül 2020 18:25

Konya'da korkunç kaza! Otomobil, TIR'ın altına girdi

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İstanbul Çağlayan Adliyesi önünde silahla ateş açıldı
İstanbul Çağlayan Adliyesi önünde silahla ateş açıldı
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İskelenin halatı koptu, 2 işçi ölümden döndü!
İskelenin halatı koptu, 2 işçi ölümden döndü!
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Salçadan sonra şimdi de turşuluk biber! Mideniz kaldırmayabilir
Salçadan sonra şimdi de turşuluk biber! Mideniz kaldırmayabilir
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Alibeyköy'de trafikte kadına dehşeti yaşatan magandayla ilgili flaş gelişme
Alibeyköy'de trafikte kadına dehşeti yaşatan magandayla ilgili flaş gelişme
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Maskesiz, sosyal mesafesiz tekne turunda tepki çeken görüntüler
Maskesiz, sosyal mesafesiz tekne turunda tepki çeken görüntüler
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Bir günde yazdan kışa döndü (Kutup girdabı nasıl oluşur-)
Bir günde yazdan kışa döndü (Kutup girdabı nasıl oluşur-)
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