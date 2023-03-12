Konya'da ''Selin Ciğerci'' gerginliği! Kovmaktan beter ettiler

Konya'da güzellik merkezi açılışına giden Selin Ciğerci, bir grubun protestosuyla karşı karşıya kaldı. Grup, ''Konya'dan defol, seni burada istemiyoruz'' şeklinde sloganlar attı.

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