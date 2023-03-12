Anasayfa Video Galeriler Gündem Konya'da ''Selin Ciğerci'' gerginliği! Kovmaktan beter ettiler Konya'da ''Selin Ciğerci'' gerginliği! Kovmaktan beter ettiler 12 Mart 2023 Pazar Saat: 17:25 Konya'da güzellik merkezi açılışına giden Selin Ciğerci, bir grubun protestosuyla karşı karşıya kaldı. Grup, ''Konya'dan defol, seni burada istemiyoruz'' şeklinde sloganlar attı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/640de0d8bb04c2642d30dd13" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Çalılıklardan çıkan yaban domuzu böyle saldırdı Futbolcuları taşıyan midibüs kaza yaptı: Çok sayıda yaralı var Hande Sarıoğlu yine coştu! ''Aşkın olayım'' dedi, sosyal medya yıkıldı Yusufeli ilçe merkezi sulara gömülüyor ''Göçük altındayım'' ihbarı ortalığı karıştırdı Karamollaoğlu: ''Seçime 81 ilde kendimiz gireceğiz'' Ankara Büyükşehir'den ailesi sosyal yardım alan öğrencilere abonman desteği Depremde ağır hasar alan evin kirasını istemiş Otoyolda kimyasal yüklü TIR paniği