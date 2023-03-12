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  4. Konya'da ''Selin Ciğerci'' gerginliği! Kovmaktan beter ettiler

Konya'da ''Selin Ciğerci'' gerginliği! Kovmaktan beter ettiler

Konya'da güzellik merkezi açılışına giden Selin Ciğerci, bir grubun protestosuyla karşı karşıya kaldı. Grup, ''Konya'dan defol, seni burada istemiyoruz'' şeklinde sloganlar attı.

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