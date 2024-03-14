Konya'da Türk Yıldızları uçağı düştü

Ankara, İstanbul ve İzmir'deki son seçim anketi açıklandı

Bu seferki kadın katili bir öğretmen: Hem eşini hem de kızını öldürdü

Kız kardeşini taciz eden sapık ağabeye de ceza indirimi

Erdoğan'ın koruma ekibi kaza yaptı: Şehit ve yaralılar var

Arabanın altında kalan çocuğu kurtarmak için camdan atladı

İstanbul'da kentsel dönüşüm yıkımında hem kahreden hem şoke eden manzara

Profesörü yolun ortasında yerde gören polisi aradı, gerçek sonra ortaya çıktı

Deprem uzmanı iki fayı işaret etti: ''Aynı anda kırılırsa 7.7'lik deprem olur''

Akşener: ''Böyle gerilime ne gerek var''

İstanbul'da kayıp olarak aranıyordu, cesedi ormanda gömülü halde bulundu