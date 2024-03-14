Anasayfa Video Galeriler Gündem Konya'da Türk Yıldızları uçağı düştü Konya'da Türk Yıldızları uçağı düştü 14 Mart 2024 Perşembe Saat: 13:35 Güncelleme: 14 Mart 2024 Perşembe 13:35 Konya'da eğitim uçuşu yapan Türk Yıldızları'na ait uçak düştü. Uçağın pilotunun paraşütle atlamayı başardığı öğrenildi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/65f2d3028d7a6a30df054143" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Dolandırıcılar bu sefer Kızılay'a da bağış yaptı Kız kardeşini taciz eden sapık ağabeye de ceza indirimi Profesörü yolun ortasında yerde gören polisi aradı, gerçek sonra ortaya çıktı MSB: F-35 için ödediğimiz parayı geri alacağımızı düşünüyoruz İstanbul'da kayıp olarak aranıyordu, cesedi ormanda gömülü halde bulundu Ankara, İstanbul ve İzmir'deki son seçim anketi açıklandı İstanbul'un kalbinde 130 yıllık keşif! Duyan görmeye geliyor CHP'li Nazlıaka: ''Çankaya’dan başladı, Mamak’la devam etti, Keçiören olabilir dedi'' Marketlere ceza yağdı! Ürün başına 2 bin 172 TL...