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Konya'da Türk Yıldızları uçağı düştü

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Konya'da eğitim uçuşu yapan Türk Yıldızları'na ait uçak düştü. Uçağın pilotunun paraşütle atlamayı başardığı öğrenildi.

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