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Konya’daki hayvan barınağında bir skandal daha!

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AK Partili Konya Büyükşehir Belediyesi Sahipsiz Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi’nde bir skandal daha. Bu sefer de barınağa ait aracın içinde poşete doldurulmuş kedilerin olduğunu fark eden hayvanseverler aracı durdurarak kedileri kurtardı.

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