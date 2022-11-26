Anasayfa Video Galeriler Gündem Konya’daki hayvan barınağında bir skandal daha! Konya’daki hayvan barınağında bir skandal daha! 26 Kasım 2022 Cumartesi Saat: 10:30 Güncelleme: 26 Kasım 2022 Cumartesi 10:30 AK Partili Konya Büyükşehir Belediyesi Sahipsiz Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi’nde bir skandal daha. Bu sefer de barınağa ait aracın içinde poşete doldurulmuş kedilerin olduğunu fark eden hayvanseverler aracı durdurarak kedileri kurtardı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6381c08c1c339d10060ab073" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Sürücüsüz beton mikserinin inanılmaz kazası kamerada İstanbul'da dehşet! 2'si kadın 3 kişi işkence edilip öldürüldü Ümit Özdağ'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yanıt: Sayın Erdoğan emekli olacak Düşük faizli esnaf kredisinde tarih belli oldu 1915 Çanakkale Köprüsü kulelerine top mermisi yerleştiriliyor Koronavirüse yakalanan İlber Ortaylı'dan iyi haber İYİ Partili isim Erdoğan'ın karşısında görmek istediği adayı açıkladı ''Alışverişe gidiyorum'' diye evden çıktı cansız bedeni çıplak halde bulundu AK Parti'ye yakınlığıyla bilinen gazeteciden olay ''yoksulluk'' açıklaması