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  3. 16 Temmuz 2017 19:50

Konyadan kahreden haber: 1 şehit

Konya’nın Kadınhanı ilçesinde yol uygulaması yapan polis memuru, bir minibüsün çarpması sonucu şehit oldu.

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Tekne gezisi faciayla bitti
Tekne gezisi faciayla bitti
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Torbacı olduğu iddia edilen şahsa kafede silahlı saldırı
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Konyada fünyeyle patlatılan şüpheli çantadan kıyafet çıktı
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Denizde kaybolan çocuğun annesi: Bir 15 Temmuzda ben yaşadım
Denizde kaybolan çocuğun annesi: Bir 15 Temmuzda ben yaşadım
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Bebek sahilinde denize giren genç akıntıya kapıldı
Bebek sahilinde denize giren genç akıntıya kapıldı
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TEM otoyolu trafiğe açıldı, Bolu Dağında trafik rahatladı
TEM otoyolu trafiğe açıldı, Bolu Dağında trafik rahatladı