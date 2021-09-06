Anasayfa Video Galeriler Gündem Konya'dan sonra Ankara'da obruk paniği Konya'dan sonra Ankara'da obruk paniği 06 Eylül 2021 Pazartesi Saat: 17:31 Ankara’nın Polatlı ilçesinde bir tarlada 7-8 metre çapında obruk meydana geldi. Her geçen gün genişlemeye devam eden obruk, bölge halkını korkuttu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/613626265d367428454a7637" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İsrail hapishanesinden film gibi firar Deniz Akkaya'dan bir bomba daha: ''Hadise, Zarrab'tan para istedi'' Restoranda kanlı kavga! 1 kişi hayatını kaybetti Atatürk büstüne hadsiz saldırıya tek celsede tahliye Kan donduran pompalı dehşeti! Kardeşini böyle vurdu Şarkıcı Sefo'nun konserinde olay görüntüler ABD'de uyuşturucu bağımlılarının içler acısı görüntüleri Hastane önünden ambulansı çaldılar Tam 17 araç birbirine girdi... Yaralılar var!