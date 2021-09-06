Konya'dan sonra Ankara'da obruk paniği

Ankara’nın Polatlı ilçesinde bir tarlada 7-8 metre çapında obruk meydana geldi. Her geçen gün genişlemeye devam eden obruk, bölge halkını korkuttu.

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