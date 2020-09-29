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  3. 29 Eylül 2020 22:55

Konya’yı kum fırtınası vurdu!

Konya'da etkili olan kuvvetli rüzgar nedeniyle çok sayıda ağaç devrildi. Ağaçların üzerine devrildiği bazı araçlarda hasar oluştu. Konya kent merkezinde etkili olan kuvvetli rüzgar Ereğli ilçesine ulaştığında kum fırtınası oluşturdu.

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