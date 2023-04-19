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  4. Köpeğe çarpmamak için direksiyonu kırınca... Sonu faciayla bitti

Köpeğe çarpmamak için direksiyonu kırınca... Sonu faciayla bitti

Kahramanmaraş'ta köpeğe çarpmamak için manevra yapan araç, karşı şeride geçerek otomobille çarpıştı. Feci kazada 4 kişi öldü, 4 kişi de yaralandı.

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