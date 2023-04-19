Anasayfa Video Galeriler Gündem Köpeğe çarpmamak için direksiyonu kırınca... Sonu faciayla bitti Köpeğe çarpmamak için direksiyonu kırınca... Sonu faciayla bitti 19 Nisan 2023 Çarşamba Saat: 14:45 Kahramanmaraş'ta köpeğe çarpmamak için manevra yapan araç, karşı şeride geçerek otomobille çarpıştı. Feci kazada 4 kişi öldü, 4 kişi de yaralandı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/643fd453d4fff53844101183" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Kılıçdaroğlu'nun ''Karlı kayın ormanı'' performansı gündem oldu Dört bacaklı doğdu, duyan onu görmeye koştu Vizontele filmi gibi... Araç sahibi hayatının şokunu yaşadı Minik çocuk kabusu yaşadı! Muharrem İnce'yi canlı yayında küplere bindiren soru: ''Saygısızlık bu'' Halk efsanesine defineci tahribatı Altay tankı için geri sayım başladı Oğuzhan Uğur, yayındaki kavganın görüntülerini paylaştı Kuzey Kore ilk casus uydusunu fırlatıyorKuzey Kore ilk casus uydusunu fırlatıyor