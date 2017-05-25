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  3. 25 Mayıs 2017 19:45

Köpeğe işkence yapan şahıslar yakalandı

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde gezdirdikleri pitbull cinsi iki köpeği sokak köpeğine saldırtan ve daha sonra da köpeği bıçaklayan 3 şahıstan 2’si yakalandı.

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