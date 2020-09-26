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  3. 26 Eylül 2020 00:20

Köpeğe işkenceye pes dedirten savunma

Mardin’de bir kişi, pitbull cinsi köpeğe araç lastiği bağlayıp çektirdi. Başka biri tarafından görüntülendiğini gören şahıs, “Köpeğe spor yaptırıyorum” savunmasıyla şaşırttı.

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