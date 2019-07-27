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  3. 27 Temmuz 2019 17:00

Köpeğe tecavüz ederken yakalandı

Antalya'da sokakta bir köpeğe cinsel saldırıda bulunurken fark edilen sapık, bir vatandaş tarafından görüntlendi. Sosyal medyayı ayağa kaldıran görüntülerin ardından yakalanan şüpheli, savcılığa sevk edildi.

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