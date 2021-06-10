Anasayfa Video Galeriler Gündem Köpeği ezdi yoluna devam etti Köpeği ezdi yoluna devam etti 10 Haziran 2021 Perşembe Saat: 10:40 Kocaeli'nin Gebze ilçesinde hafif ticari araç sürücüsü yolun ortasında yatan bir sokak köpeği göz göre göre ezdi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/60c1c1fd30965d55405e7f07" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Adana'da şaşırtan manzara! Tarlalarda balık tuttular İmamoğlu’ndan Erdoğan’a videolu yanıt İzmir'de pizza yerken nefessiz kalan çocuğu işletme sahibi böyle kurtardı A Milli Takım'ın EURO 2020 şarkısı yayınlandı Erdoğan'ın kürsüde söylediği sözler akıllara Berat Albayrak'ı getirdi ''Hakim Esat Toklu, patronun doğum günü partisine katıldı'' iddiası Prof. Dr. Ceyhan, 3'üncü dozu kimlerin yaptırması gerektiğini açıkladı Köprü çıkışında otomobil yangını Atatürk Havalimanı'nda korkutan patlama