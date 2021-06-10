Köpeği ezdi yoluna devam etti

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde hafif ticari araç sürücüsü yolun ortasında yatan bir sokak köpeği göz göre göre ezdi.

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