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Köpeği ezdi yoluna devam etti

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde hafif ticari araç sürücüsü yolun ortasında yatan bir sokak köpeği göz göre göre ezdi.

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