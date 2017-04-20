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  3. 20 Nisan 2017 12:55

Köpeği sudan böyle kurtardı

Rusya'da dondurucu suya düşen talihsiz köpeğin yardımına koşan bir kişiye ait görüntüler internette paylaşım rekorları kırıyor.

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Havalandıktan kısa bir süre sonra!.. O anlar kamerada!
Havalandıktan kısa bir süre sonra!.. O anlar kamerada!
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Venezuelada kriz büyüyor
Venezuelada kriz büyüyor
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Mersindeki cezaevinde çıkan arbedede 3 infaz koruma memuru yaralandı
Mersindeki cezaevinde çıkan arbedede 3 infaz koruma memuru yaralandı
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Sarıyerde uyuşturucu satıcılarına operasyon: 26 tutuklu
Sarıyerde uyuşturucu satıcılarına operasyon: 26 tutuklu
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Sarıyerde ölüm çukuru tehlike saçıyor
Sarıyerde ölüm çukuru tehlike saçıyor
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Yüksek ses kavgası polisi alarma geçirdi
Yüksek ses kavgası polisi alarma geçirdi