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Köpeği tekmeleyen site yöneticisini havuza attı

Beşiktaş’ta 4 arkadaşıyla birlikte site havuzuna giren bir kişi, köpeğine tekme attığı için kavga ettiği yöneticiyi havuza attı. O anlar kameralara yansıdı.

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