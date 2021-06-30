Anasayfa Video Galeriler Gündem Köpeği tekmeleyen site yöneticisini havuza attı Köpeği tekmeleyen site yöneticisini havuza attı 30 Haziran 2021 Çarşamba Saat: 14:25 Beşiktaş’ta 4 arkadaşıyla birlikte site havuzuna giren bir kişi, köpeğine tekme attığı için kavga ettiği yöneticiyi havuza attı. O anlar kameralara yansıdı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/60dc54b1a5a9221f490613b7" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Sağlık ocağında korona virüs aşısı hırsızlığı kamerada Atatürk Orman Çiftliği'ne lüks konut projesi İstanbul barajları yeniden alarm veriyor İstanbul'da 9 yaşındaki çocuğa pitbull saldırısı Müsilajlı denize girilir mi? Canlı yayında korkutan sözler Uçan araba ilk şehirlerarası uçuşunu gerçekleştirdi Tacizciye öldüresiye dayak! Polis gelene kadar linç ettiler Elif'in şüpheli ölümünde arkadaşlarının Elif'i dövdüğü anlar ortaya çıktı Ünlü oyuncu Ayşegül Çınar'ın eski sevgilisi Furkan Çalıkoğlu 7'si polis 12 kişiyi bıçakla yaraladı