Anasayfa Video Galeriler Gündem Köpeğine saldıran sokak köpeğini böyle bıçakladı Köpeğine saldıran sokak köpeğini böyle bıçakladı 09 Ocak 2022 Pazar Saat: 20:05 Sakarya’da köpeğini gezdirmeye çıkan bir kişi, köpeğine saldıran sokak köpeğini bıçakla yaradı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/61db15f801193c01c17a8ee3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a: ''Çekinme ara'' 8'inci kattan düştü! Ölüme 10 metre kala mucizevi kurtuluş! Bakan açıkladı: Doğal gaz yardımı için tarih belli oldu Yine okul yine dayak skandalı! Sınıfta tekme tokat dövdü Kur korumalı TL mevduat sisteminin fikir babası ortaya çıktı Kabataş Erkek Lisesi'nde Atatürk posterini parçaladılar! MEB harekete geçti Gezi teknelerinin üzerine kaya düştü: 7 ölü Marmaris dolu yağışıyla beyaza büründü Yol isteyen ambulansa ''gebersin'' diye bağıran temizlik personeline soruşturma