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  4. Köpeğine saldıran sokak köpeğini böyle bıçakladı

Köpeğine saldıran sokak köpeğini böyle bıçakladı

Sakarya’da köpeğini gezdirmeye çıkan bir kişi, köpeğine saldıran sokak köpeğini bıçakla yaradı.

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