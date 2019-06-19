Köpeğine sokak kedisini parçalattı, ”Hayvan severim” diye kendini savundu
19 Haziran 2019 20:55
Köpeğine sokak kedisini parçalattı, ”Hayvan severim” diye kendini savundu
Adana’da pitbull cinsi köpeğine sokak kedisini parçalatan 19 yaşındaki genç ve yanından bulunan bir arkadaşı yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan genç kendisini, ”Ben de bir hayvan severim” diye savundu. Alınan bilgiye göre, Seyhan ilçesine bağlı Mithatpaşa Mahallesi’nde 19 yaşındaki D.M.S. pitbull cinsi köpeğine sokak kedisini parçalatarak öldürdü. Olay anı vatandaşlar...