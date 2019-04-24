Köpeğini sürükledi, tepki görünce ‘o benim aşkım’ dedi
24 Nisan 2019 21:20
Köpeğini sürükledi, tepki görünce ‘o benim aşkım’ dedi
Denizli’de motosikletinin arkasına zincirle bağladığı pitbull cinsi köpeği sürükleyen şahıs, çevredekiler tepki gösterince ‘o benim aşkım’ diyerek kendisini savundu. Vicdansız sürücünün sürüklediği köpek ise kanlar içinde kaldı. Olay, Merkezefendi ilçesi Sümer Mahallesi’nde yaşandı. Bir motosikletin arkasına zincirle bağlı bir köpeğin koşturulup, sürüklendiği gören vatandaşlar sürücüyü...