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  3. 22 Kasım 2020 21:20

Köpeğini timsahın ağzından böyle kurtardı

ABD’de 74 yaşında bir adamın köpeği için büyük bir cesaretle hiç düşünmeden bir timsahla boğuşma anları büyük yankı uyandırdı. Henüz 3 aylık olan yavru köpeğini kapan timsahın peşinden göle giren adam, timsahın çenesini açarak köpeğini kurtardı.

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