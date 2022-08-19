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Köpek toprağı eşeledi, vahşet ortaya çıktı!

Ankara'da, emlak firmasının satın aldığı müstakil evin bahçesinde ''Baron'' isimli köpek toprağı eşeleyince, 2 ay önce eşi Durmuş Ç. tarafından çekiçle öldürülerek alüminyum folyoya sarılıp, toprağa gömülen Ayşen Ç.'nin cesedi bulundu.

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