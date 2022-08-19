Anasayfa Video Galeriler Gündem Köpek toprağı eşeledi, vahşet ortaya çıktı! Köpek toprağı eşeledi, vahşet ortaya çıktı! 19 Ağustos 2022 Cuma Saat: 17:55 Ankara'da, emlak firmasının satın aldığı müstakil evin bahçesinde ''Baron'' isimli köpek toprağı eşeleyince, 2 ay önce eşi Durmuş Ç. tarafından çekiçle öldürülerek alüminyum folyoya sarılıp, toprağa gömülen Ayşen Ç.'nin cesedi bulundu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/62ffa45b7a1ef03d8711af23" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Gökyüzünde ateş topu heyecanı kamerada İşte Türkiye'nin en yeni ilçesi! Taşınma süreci başladı Yanındaki çocuklara hırsızlık yaptıran kadın kamerada! AK Parti'ye yakınlığıyla bilinen anketçiden canlı yayında AK Parti'ye kötü haber Karamollaoğlu çılgına döndü: ''Bu kadar kafasızlık olmaz'' Genç kadın elleri, ayakları ve ağzı bağlı bulundu, gerçek ortaya çıktı HDP'li Gergerlioğlu'nu terleten soru House Of The Dragon’dan bir fragman daha Diyanet'ten ''PantolonlarI daracık, toplum içine çıkılmamalı'' çıkışı